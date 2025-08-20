Рязань
В Рязани загорелся двухэтажный дом
Пожар произошел ночью 20 августа в районе площади Попова. Судя по кадрам, возгорание произошло на втором этаже дома. На месте происшествия работают пожарные. Местные жители сообщают о сильном запахе гари в центре города и Кальном. Официальная информация уточняется.

Позже в МЧС рассказали о тушении пожара в двухэтажном доме в Рязани.