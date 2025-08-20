В МЧС рассказали о тушении пожара в двухэтажном доме в Рязани
Информация о пожаре на улице Радиозаводской поступила в 21:41 20 августа. Возгорание произошло в квартире на втором этаже. По предварительным данным МЧС, площадь пожара составила 60 квадратных метров. В тушении участвует 22 человека, семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Позже в МЧС сообщили, что пожар локализовали на площади 150 квадратных метров. Повреждены чердак и квартира. Открытое горение ликвидировали в 22:30.
Напомним, пожар произошел в двухэтажном доме. Местные жители сообщали о сильном запахе гари в центре города и Кальном.