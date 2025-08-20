В Рязани произошло массовое ДТП
Авария произошла вечером 19 августа на улице Магистральной в Приокском. По словам очевидцев, участниками ДТП стали не менее шести машин. Один из рязанцев сообщил, что аварию устроил подросток. «За рулем был 14-летний мальчик. Взял у папы прокатиться машину и собрал 6 машин», — заявил один из очевидцев. Официальная информация уточняется.
Позже был опубликован момент ДТП. В полиции сообщили подробности.