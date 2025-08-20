Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.50 / 80.40 20/08 08:49
Нал. EUR 94.20 / 94.50 20/08 08:49
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
664
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 842
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 737
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 944
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Момент массового ДТП в Рязани попал на видео
На кадрах видно, как виновник аварии на скорости «цепляет» припаркованные автомобили. Сначала он зацепил два авто на парковке, а после врезался в кроссовер на обочине, который от удара въехал в две впередистоящих машины. Таким образом, участниками ДТП стали шесть авто. Напомним, по словам очевидцев, аварию на улице Магистральной устроил 14-летний подросток.

Момент массового ДТП в Рязани попал на видео. Его публикуют в соцсетях.

На кадрах видно, как виновник аварии на скорости «цепляет» припаркованные автомобили. Сначала он зацепил два авто на парковке, а после врезался в кроссовер на обочине, который от удара въехал в две впередистоящих машины. Таким образом, участниками ДТП стали шесть авто.

Напомним, по словам очевидцев, аварию на улице Магистральной устроил 14-летний подросток.

Позже в полиции сообщили подробности.