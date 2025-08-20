Момент массового ДТП в Рязани попал на видео
На кадрах видно, как виновник аварии на скорости «цепляет» припаркованные автомобили. Сначала он зацепил два авто на парковке, а после врезался в кроссовер на обочине, который от удара въехал в две впередистоящих машины. Таким образом, участниками ДТП стали шесть авто. Напомним, по словам очевидцев, аварию на улице Магистральной устроил 14-летний подросток.
Момент массового ДТП в Рязани попал на видео. Его публикуют в соцсетях.
На кадрах видно, как виновник аварии на скорости «цепляет» припаркованные автомобили. Сначала он зацепил два авто на парковке, а после врезался в кроссовер на обочине, который от удара въехал в две впередистоящих машины. Таким образом, участниками ДТП стали шесть авто.
Напомним, по словам очевидцев, аварию на улице Магистральной устроил 14-летний подросток.
Позже в полиции сообщили подробности.