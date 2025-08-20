Массовое ДТП в Рязани устроила 16-летняя девочка
Напомним, ДТП произошло 19 августа возле дома № 3 на улице Медицинской. По данным полиции, 16-летняя рязанка за рулем автомобиля Haval столкнулась с пятью автомобилями: Daewoo Nexia, Opel Astra, Lada Granta, Hyundai и Nissan Almera. В результате пострадал 38-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее очевидцы утверждали, что аварию устроил 14-летний подросток. Момент аварии попал на видео.
