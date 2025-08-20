В России создали новую осколочно-термобарическую гранату

Граната имеет корпус из цилиндро-полусферического полимера, внутри которого расположены до 900 поражающих элементов. Это шарики из стали или тяжелого сплава. Согласно описанию изобретения, граната оснащена комбинированной шашкой из взрывчатого и термобарического материалов и стандартным запалом УДЗ-5.

В России создали новую осколочно-термобарическую гранату для поражения живой силы в бронежилетах и укрытиях. Об этом пишет ТАСС.

Основными поражающими факторами при использовании гранаты являются осколочное воздействие, фугасное действие взрывной волны и тепловое излучение от продуктов взрыва.