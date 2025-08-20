Рязанцам рассказали о ремонте теплотрассы на улице Гагарина

По данным мэрии, работы ведутся с опережением сроков. На участке от перекрестка с улицей Черновицкая до дома № 93 по улице Шевченко заменено около 2 км тепловых сетей как подземных, так и надземных коммуникаций.

Главный инженер МУП РМПТС Сергей Терехов заявил, что участок магистрального трубопровода начали заполнять горячей водой на 5 дней раньше.

Также в среду, 20 августа, открыли движение транспорта на отрезке дороги от улицы Черновицкой до улицы Стройкова. Почти весь общественный транспорт вернулся на свои маршруты. Троллейбусы № 5 возобновят движение в ближайшие дни, после восстановления контактной сети.

Отмечается, что все работы с восстановлением благоустройства закончат в середине сентября.

Напомним, ремонт начался 10 июля. Позже сроки выполнения работ продлили.