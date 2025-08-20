Опергруппа региона поделилась последними данными по ЧС в Шиловском районе

По состоянию на 20 августа в результате ЧС в Шиловском районе подтвердили 26 погибших. Об этом сообщается в телеграм-канале опергруппы Рязанской области.
В настоящее время 30 человек находятся на стационарном лечении: 15 из них в Рязани и 15 — в медицинских центрах Москвы. Кроме того, 109 пациентов проходят амбулаторное лечение.
Работы по опознанию жертв продолжаются, также проводятся необходимые экспертизы.
Для оказания помощи пострадавшим организовали горячую линию по телефонам: 84913637464 (круглосуточно) и 84913637035. На данный момент подали 45 заявлений на выплаты на первоочередные нужды, из которых произвели уже 30.
В дополнение к обязательным выплатам пострадавшим организовали сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Все собранные средства направят на помощь семьям погибших и тем, кто получил серьезные травмы.
Режим ЧС в границах поселка Лесной продолжает действовать, и работы по ликвидации последствий продолжаются, включая мероприятия на территории предприятия.
Напомним, ЧП на заводе в Шиловском районе произошло утром 15 августа. Аварийно-спасательные работы 19 августа завершили.
Также еще семь человек госпитализировали после ЧП на рязанском заводе.
Все новости по теме — в нашем сюжете.