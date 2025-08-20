Рязань
Опергруппа региона поделилась последними данными по ЧС в Шиловском районе
По состоянию на 20 августа в результате ЧС в Шиловском районе подтвердили 26 погибших. В настоящее время 30 человек находятся на стационарном лечении: 15 из них в Рязани и 15 — в медицинских центрах Москвы. Кроме того, 109 пациентов проходят амбулаторное лечение. Работы по опознанию жертв продолжаются, также проводятся необходимые экспертизы. Для оказания помощи пострадавшим организовали горячую линию. На данный момент подали 45 заявлений на выплаты на первоочередные нужды, из которых произвели уже 30. В дополнение к обязательным выплатам пострадавшим организовали сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области.

По состоянию на 20 августа в результате ЧС в Шиловском районе подтвердили 26 погибших. Об этом сообщается в телеграм-канале опергруппы Рязанской области.

В настоящее время 30 человек находятся на стационарном лечении: 15 из них в Рязани и 15 — в медицинских центрах Москвы. Кроме того, 109 пациентов проходят амбулаторное лечение.

Работы по опознанию жертв продолжаются, также проводятся необходимые экспертизы.

Для оказания помощи пострадавшим организовали горячую линию по телефонам: 84913637464 (круглосуточно) и 84913637035. На данный момент подали 45 заявлений на выплаты на первоочередные нужды, из которых произвели уже 30.

В дополнение к обязательным выплатам пострадавшим организовали сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Все собранные средства направят на помощь семьям погибших и тем, кто получил серьезные травмы.

Режим ЧС в границах поселка Лесной продолжает действовать, и работы по ликвидации последствий продолжаются, включая мероприятия на территории предприятия.

Напомним, ЧП на заводе в Шиловском районе произошло утром 15 августа. Аварийно-спасательные работы 19 августа завершили.

Также еще семь человек госпитализировали после ЧП на рязанском заводе.

Все новости по теме — в нашем сюжете.