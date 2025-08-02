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Путин дал поручения по проектированию ВСМ до Рязани
Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта 2026 года сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) страны, в том числе от Москвы до Рязани, с конкретными сроками и параметрами реализации каждого проекта. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозеров. Напомним, в феврале 2024 года глава государства заявил о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Позже стало известно, что работы над трассами начались. Затем выяснилось, что подготовить технико-экономическое обоснование для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей в России планируют к весне 2026 года.

Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта 2026 года сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) страны, в том числе от Москвы до Рязани, с конкретными сроками и параметрами реализации каждого проекта, сообщило ТАСС.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозеров.

Напомним, в феврале 2024 года глава государства заявил о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Позже стало известно, что работы над трассами начались.

Затем выяснилось, что подготовить технико-экономическое обоснование для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей в России планируют к весне 2026 года.