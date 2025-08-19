В Рязанской области с сентября начнут выплачивать повышенные декретные студенткам

Отмечается, что размер пособия по беременности и родам для студенток рассчитают по новым правилам, он будет определяться исходя из 100% величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, который с 1 января 2025 года составляет 17202 рубля.

В Рязанской области с сентября начнут выплачивать повышенные декретные студенткам. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

Средний размер выплаты за 140 дней декрета составит около 80 276 тысяч.

Выплату может получить студентка, обучающаяся по очной форме наплатной или бесплатной основе.