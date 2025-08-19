В России резко вырос спрос на подержанные машины

В России резко вырос спрос на подержанные машины. Об этом пишет «Автостат».

Отмечается, что продажи подержанных автомобилей в России выросли на 21,4 % по сравнению с предыдущим месяцем и составили 567,2 тысячи единиц.

Эксперты отмечают, что результат июля стал максимальным с ноября прошлого года, когда продажи достигали 605,3 тысячи единиц.

Рост связывают со снижением средней цены машин с пробегом.