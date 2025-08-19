24-летний рязанец украл у посетительницы супермаркета смартфон

В отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что в супермаркете пропал ее смартфон. Она отметила, что зашла в магазин, чтобы заказать для себя стакан кофе. Оставила смартфон на кофейном аппарате, забрала покупку, и вышла на улицу. Через двадцать минут вернулась в магазин, но телефона в торговом зале не было.

Оперативники установили, что к краже может быть причастен 24-летний рязанец.

Сотрудники полиции разыскали мужчину и выяснили, что он подарил телефон своей подруге. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.