Financial Times: Зеленский готов пойти на мирное урегулирование конфликта

Источник добавил, что Киев не хочет выводить войска из подконтрольной ему части Донбасса, но готов к «удобоваримому компромиссу», который могли бы принять украинцы.

Зеленский готов пойти на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта. Об этом пишет RT со ссылкой на издание «Financial Times».

