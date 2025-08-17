В Рязанской области появился мемориал в память о погибших при ЧП на заводе

Стихийный мемориал появился у Дома культуры в Лесном в субботу, 16 августа. Жители поселка приносят цветы в память о погибших на заводе «Эластик» филиала ООО «Гефест-М».

В Шиловском районе появился мемориал в память о погибших при ЧП на заводе. Об этом сообщили в группе администрации Лесновского городского поселения в «ВК».

Напомним, трагедия произошла утром в пятницу, 15 августа, в поселке Лесной Шиловского района. 11 человек погибли. Число пострадавших выросло до 135.

