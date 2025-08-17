Число пострадавших при ЧП в Шиловском районе выросло до 135 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.
По данным на 17 августа, медпомощь оказана 135 пострадавшим, из них 32 госпитализированы. 17 человек направлены в Федеральные центры Москвы, 14 из них находятся в тяжелом состоянии, трое — средней степени тяжести.
15 пострадавших доставлены в медучреждения Рязани. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, 12 — средней степени тяжести. Остальным медпомощь оказана амбулаторно.
Отмечается, что работают три штаба психолого-психотерапевтической помощи:
- в месте организации стационарного лечения в Рязани;
- в колл-центре поселка Лесной;
- в Бюро судебно- медицинской экспертизы Рязани.
Напомним, трагедия произошла утром в пятницу, 15 августа, в поселке Лесной Шиловского района. Сообщалось, что 11 человек погибли.
18 августа в Рязанской области объявлено днем траура.
