Число пострадавших при ЧП в Шиловском районе выросло до 135 человек

Число пострадавших при ЧП в Шиловском районе выросло до 135 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

По данным на 17 августа, медпомощь оказана 135 пострадавшим, из них 32 госпитализированы. 17 человек направлены в Федеральные центры Москвы, 14 из них находятся в тяжелом состоянии, трое — средней степени тяжести.

15 пострадавших доставлены в медучреждения Рязани. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, 12 — средней степени тяжести. Остальным медпомощь оказана амбулаторно.

Отмечается, что работают три штаба психолого-психотерапевтической помощи:

в месте организации стационарного лечения в Рязани;

в колл-центре поселка Лесной;

в Бюро судебно- медицинской экспертизы Рязани.

Напомним, трагедия произошла утром в пятницу, 15 августа, в поселке Лесной Шиловского района. Сообщалось, что 11 человек погибли.

18 августа в Рязанской области объявлено днем траура.

