Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
23°
Вск, 17
24°
Пнд, 18
21°
ЦБ USD 80.02 0.25 16/08
ЦБ EUR 93.71 0.65 16/08
Нал. USD 80.65 / 80.30 16/08 08:03
Нал. EUR 94.50 / 94.83 16/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 381
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 422
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 734
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 237
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Рязанской области выплатят до 1,5 млн
Семьям погибших выплатят 1 567 500 рублей, пострадавшим — от 313 500 до 627 тысяч рублей, в зависимости от причиненного вреда здоровью. Жители Лесного, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь — 15 675 рублей на первоочередные нужды. При этом, по словам Малкова, ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в поселке. Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в Лесном (улица Школьная, дом № 13), в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства или на портал «Госуслуги».

Семьям погибших и пострадавшим при ЧП на предприятии в Шиловском районе выплатят до 1,5 миллиона рублей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Павел Малков.

Семьям погибших выплатят 1 567 500 рублей, пострадавшим — от 313 500 до 627 тысяч рублей, в зависимости от причиненного вреда здоровью.

Жители Лесного, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь — 15 675 рублей на первоочередные нужды. При этом, по словам Малкова, ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в поселке.

Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в Лесном (улица Школьная, дом № 13), в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства или на портал «Госуслуги».

В Фонде социального развития Рязанской области открыт сбор средств для помощи пострадавшим. Сделать это можно на официальном сайте: fundryazan.ru/donations.

«Уже перечислил часть своей зарплаты. Все собранные средства направим на помощь семьям погибших и получившим серьезные увечья», — заключил Павел Малков.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на предприятии.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.