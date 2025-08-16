Семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Рязанской области выплатят до 1,5 млн

Семьям погибших выплатят 1 567 500 рублей, пострадавшим — от 313 500 до 627 тысяч рублей, в зависимости от причиненного вреда здоровью. Жители Лесного, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь — 15 675 рублей на первоочередные нужды. При этом, по словам Малкова, ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в поселке. Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в Лесном (улица Школьная, дом № 13), в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства или на портал «Госуслуги».

Семьям погибших и пострадавшим при ЧП на предприятии в Шиловском районе выплатят до 1,5 миллиона рублей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Павел Малков.

Семьям погибших выплатят 1 567 500 рублей, пострадавшим — от 313 500 до 627 тысяч рублей, в зависимости от причиненного вреда здоровью.

Жители Лесного, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь — 15 675 рублей на первоочередные нужды. При этом, по словам Малкова, ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в поселке.

Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в Лесном (улица Школьная, дом № 13), в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства или на портал «Госуслуги».

В Фонде социального развития Рязанской области открыт сбор средств для помощи пострадавшим. Сделать это можно на официальном сайте: fundryazan.ru/donations.

«Уже перечислил часть своей зарплаты. Все собранные средства направим на помощь семьям погибших и получившим серьезные увечья», — заключил Павел Малков.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на предприятии.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.