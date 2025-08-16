Минздрав: врачи борются за жизни четырех пострадавших при ЧП в Рязанской области

Отмечается, что 29 пострадавших находятся на стационарном лечении, четверо из них — в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Кузнецов добавил, что к ликвидации последствий были привлечены 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской областей, Москвы, а также специалисты федеральных учреждений. Оказание помощи пострадавшим держит на личном контроле министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

Напомним, трагедия произошла утром в пятницу, 15 августа, в поселке Лесной Шиловского района. Сообщалось, что 11 человек погибли, еще 130 пострадали.

