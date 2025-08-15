В Рязани продлили срок закрытия движения по улице Гагарина

В Рязани продлили срок закрытия движения по улице Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Срок перекрытия движения на улице Гагарина от дома № 1/77 по улице Черновицкой до дома № 88 по улице Стройкова продлили до 23:00 18 августа. Причина — капремонт теплотрассы, который ведется с 10 июля.

Общественный транспорт будет курсировать по следующей схеме:

автобусы маршрутов № 30М3, № 33М2, № 50М3, № 71М2, № 85М3, № 90М2, № 99М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Полетаева, ул. Островского, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрутов № 32М3, № 49М2, № 62М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Полетаева, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута № 58М2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту;

автобусы маршрута № 2 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Дзержинского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Островского, ул. Черновицкая, далее по маршруту;

автобус маршрута № 23 в прямом и обратном направлении следует по ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, далее по маршруту;

автобусы маршрута № 16 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Дзержинского, ул. Гагарина, далее по маршруту;

автобусы маршрута № 6 следуют до остановочного пункта ОАО «Завод точного литья»;

автобусы маршрута № 20 при движении от остановочного пункта «Кинотеатр Дружба» следуют по ул. Высоковольтная, ул. Островского, далее по маршруту, в обратном направлении по ул. Высоковольтной, ул. Шевченко, ул. Дзержинского, далее по маршруту;

троллейбусы маршрута № 5 В и № 5нв следуют до остановочного пункта «Памятник Ф. Полетаеву».

Напомним, работы должны были завершиться 31 июля. Срок продлевали до 12 августа.

Позже стало известно, что движение транспорта на улице Гагарина частично открыли.