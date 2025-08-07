Движение транспорта на улице Гагарина частично открыли

Продолжается капитальный ремонт теплотрассы на улице Гагарина, который был начат в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом сообщили на сайте администрации Рязани. Ранее решили продлить сроки работ из-за неблагоприятных погодных условий и сложных условий работы: на данном участке проходит троллейбусная линия, а также расположено множество коммуникаций. 7 августа движение транспорта на пересечении улиц Гагарина, Черновицкой и Татарской было восстановлено, однако участок до пересечения с улицей Стройкова остается закрытым.

Фото: Администрация Рязани