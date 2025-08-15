Суд вновь отклонил кассационную жалобу приставов по делу о Солотчинском мосте

Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу управления Федеральной службы судебных приставов по делу о ремонте Солотчинского моста. Соответствующая информация опубликована в картотеке.
Суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил без изменения решение по делу.
Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев.
Напомним, УФССП обратилось в Арбитражный суд Центрального округа с намерением оспорить решение о возмещении средств подрядчику Солотчинского моста — ООО ГК «Альянс».
Ранее суд установил, что пристав наложил арест на деньги подрядчика в банке, что помешало «Альянсу» добровольно исполнить требования по взысканию. УФССП обязали вернуть компании выплаченный исполнительный сбор в размере 11,4 млн рублей.
