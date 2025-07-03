УФССП обратилось в суд Центрального округа по делу о ремонте Солотчинского моста

Приставы подали жалобу на решение Арбитражного суда Рязанской области и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда. Заседание по делу состоится 13 августа 2025 года. Напомним, УФССП намерено оспорить решение суда о возмещении средств подрядчику Солотчинского моста — ООО ГК «Альянс». Судебным приставам необходимо вернуть 11,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Выяснилось, что ФССП наложила арест на деньги подрядчика в банке, что помешало ему добровольно исполнить требования по взысканию.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке дел.

Приставы подали жалобу на решение Арбитражного суда Рязанской области и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда. Заседание по делу состоится 13 августа 2025 года.

Напомним, УФССП намерено оспорить решение суда о возмещении средств подрядчику Солотчинского моста — ООО ГК «Альянс». Судебным приставам необходимо вернуть 11,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Выяснилось, что ФССП наложила арест на деньги подрядчика в банке, что помешало ему добровольно исполнить требования по взысканию.

Подробнее о том, как развивались события дела с некачественным ремонтом Солотчинского моста, можно прочитать в сюжете.