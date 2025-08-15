Песков: переговоры Путина и Трампа могут занять минимум 6-7 часов

Как отметил представитель Кремля, встреча в формате тет-а-тет пройдет с участием помощников. По словам Пескова, российская сторона рассчитывает на то, что переговоры на Аляске завершатся результативно. Напомним, встреча президентов РФ и США пройдет в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени. Трамп заявил о планах обсудить территориальные вопросы с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, сколько могут продлиться переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости.

