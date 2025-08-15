Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
Вск, 17
24°
ЦБ USD 80.02 0.25 16/08
ЦБ EUR 93.71 0.65 16/08
Нал. USD 80.65 / 80.30 15/08 18:25
Нал. EUR 94.50 / 94.83 15/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 241
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 360
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 689
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 144
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Песков: переговоры Путина и Трампа могут занять минимум 6-7 часов
Как отметил представитель Кремля, встреча в формате тет-а-тет пройдет с участием помощников. По словам Пескова, российская сторона рассчитывает на то, что переговоры на Аляске завершатся результативно. Напомним, встреча президентов РФ и США пройдет в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени. Трамп заявил о планах обсудить территориальные вопросы с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, сколько могут продлиться переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, переговоры Путина и Трампа в целом могут занять минимум шесть-семь часов. Встреча в формате тет-а-тет пройдет с участием помощников.

По словам Пескова, российская сторона рассчитывает на то, что переговоры на Аляске завершатся результативно.

Напомним, встреча президентов РФ и США пройдет в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени. Трамп заявил о планах обсудить территориальные вопросы с Путиным.