Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 036
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 279
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 641
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 011
Новое
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Трампа
Встреча начнется в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени с беседы Путина и Трампа в присутствии переводчиков. Политики проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса. Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в состав делегации РФ на саммите на Аляске. Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5».

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, как пройдет встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило ТАСС.

Встреча начнется в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени с беседы Путина и Трампа в присутствии переводчиков.

Политики проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса.

В состав делегации РФ на саммите на Аляске вошли главы МИДа, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5».