Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Трампа

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, как пройдет встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило ТАСС.

Встреча начнется в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени с беседы Путина и Трампа в присутствии переводчиков.

Политики проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса.

В состав делегации РФ на саммите на Аляске вошли главы МИДа, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5».