Трамп заявил о планах обсудить территориальные вопросы с Путиным

Однако Трамп считает, что решение по вопросу территорий должна принять Украина. «Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол», — сказал Трамп. Кроме того, он заявил, что Россию ждут «тяжелые экономические последствия», если саммит на Аляске не принесет прогресса в украинском вопросе. Он добавил, что хотел бы сфокусироваться на проблемах своей страны, но участвует в решении конфликта «ради спасения жизней». Как сказал Трамп, он надеется, что из саммита на Аляске «что-то выйдет».

Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить вопрос территорий. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску, передало РИА Новости.

Однако, как сказал Трамп, он считает, что решение по вопросу территорий должна принять Украина.

«Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол», — отметил Трамп.

Кроме того, он заявил, что Россию ждут «тяжелые экономические последствия», если саммит на Аляске не принесет прогресса в украинском вопросе.

Трамп добавил, что хотел бы сфокусироваться на проблемах своей страны, но участвует в решении конфликта «ради спасения жизней». Как сказал Трамп, он надеется, что из саммита на Аляске «что-то выйдет».

Напомним, встреча президентов РФ и США пройдет в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени.