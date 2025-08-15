МЧС сообщило о спасении двух человек из-под завалов в Рязанской области

В Рязанской области продолжаются поисково-спасательные работы после ЧП на предприятии. Специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов двух человек.
Как сообщили в телеграм-канале ведомства, для обеспечения безопасности и эффективности работ устанавливаются световые башни, а также проводится проливка конструкций на отдельных участках.
По предварительным данным, количество пострадавших составляет 117 человек, из которых 5 погибли.
В спасательных мероприятиях участвуют около 350 специалистов и свыше 80 единиц техники.
Ранее в Шиловском районе запустили дополнительные номера горячей линии для рязанцев. В соцсетях появилась информация о том, что пострадавших в Шиловском районе доставляют в ОКБ на вертолетах.
Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.
Фото: МЧС России