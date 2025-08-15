Рязань
Итоги года New
Публикации
МЧС сообщило о спасении двух человек из-под завалов в Рязанской области
Ранее в Шиловском районе запустили дополнительные номера горячей линии для рязанцев. В соцсетях появилась информация о том, что пострадавших в Шиловском районе доставляют в ОКБ на вертолетах.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.

Фото: МЧС России