Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 241
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 360
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 689
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 144
Пострадавших в Шиловском районе доставляют в ОКБ на вертолетах
Пострадавших после ЧП на предприятии в Шиловском районе доставляют в ОКБ для оказания помощи. Об этом сообщили в телеграм-канале «Типичная Рязань».

Как уточняет автор поста, транспортировка пострадавших осуществляется машинами и вертолетами.

Уточняется, что врачи оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в Шиловском районе запустили дополнительные номера горячей линии для рязанцев.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.

Фото: Типичная Рязань