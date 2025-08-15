Пострадавших в Шиловском районе доставляют в ОКБ на вертолетах

Пострадавших после ЧП на предприятии в Шиловском районе доставляют в ОКБ для оказания помощи. Об этом сообщили в телеграм-канале «Типичная Рязань». Как уточняет автор поста, транспортировка пострадавших осуществляется машинами и вертолетами. Уточняется, что врачи оказывают всю необходимую помощь