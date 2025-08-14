Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
ЦБ USD 79.6 -0.27 14/08
ЦБ EUR 93.39 0.53 14/08
Нал. USD 80.55 / 79.70 14/08 11:21
Нал. EUR 94.25 / 94.97 14/08 11:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 011
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 263
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 633
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Журналистка из Рязани Баязитова попросила смягчить ей наказание
Отмечается, что материалы переданы судье в конце июня. Следующее заседание назначили на 9 сентября. Напомним, в ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство. По версии следствия, журналистка вместе еще с двумя женщинами вымогали деньги у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова: они вели несколько Telegram-каналов, посвященных финансам и экономическим новостям, где в том числе публиковали посты про Ушакова.

Журналистка из Рязани Александра Баязитова, получившая пятилетний срок за вымогательство, попросила суд заменить ей неотбытый срок более мягким видом наказания. Об этом 14 августа сообщило РИА Новости.

Отмечается, что материалы переданы судье в конце июня. Следующее заседание назначили на 9 сентября.

Напомним, в ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство.

По версии следствия, журналистка вместе еще с двумя женщинами вымогали деньги у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова: они вели несколько Telegram-каналов, посвященных финансам и экономическим новостям, где в том числе публиковали посты про Ушакова.

Он через помощницу вышел на админов и предложил сотрудничество, однако спустя несколько месяцев написал заявление в полицию о вымогательстве.

В апреле 2025 года Баязитовой отказали в УДО.