Журналистка из Рязани Баязитова попросила смягчить ей наказание

Журналистка из Рязани Александра Баязитова, получившая пятилетний срок за вымогательство, попросила суд заменить ей неотбытый срок более мягким видом наказания. Об этом 14 августа сообщило РИА Новости.

Отмечается, что материалы переданы судье в конце июня. Следующее заседание назначили на 9 сентября.

Напомним, в ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство.

По версии следствия, журналистка вместе еще с двумя женщинами вымогали деньги у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова: они вели несколько Telegram-каналов, посвященных финансам и экономическим новостям, где в том числе публиковали посты про Ушакова.

Он через помощницу вышел на админов и предложил сотрудничество, однако спустя несколько месяцев написал заявление в полицию о вымогательстве.

В апреле 2025 года Баязитовой отказали в УДО.