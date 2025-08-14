Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 102
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 310
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 654
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 048
А что в кино? «Укради мою мечту», «Летние войны» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская комедия «Укради мою мечту». Скептически настроенная Полина получает от бабушки-экстрасенса пророчество, после которого в ее жизни начинаются постоянные неудачи. Чтобы вернуть прежнее благополучие и найти любовь, ей предстоит рискнуть всем и бросить вызов судьбе.

Аниме из Японии «Летние войны». Старшеклассник Кэндзи отправляется с одноклассницей Нацуки на юбилей ее бабушки и неожиданно оказывается в роли ее парня. Одновременно он случайно выпускает в сеть искусственный интеллект, угрожающий миру, и вынужден сражаться с ним в виртуальном пространстве, не забывая о реальной миссии.

Криминальный триллер из США «Бухта Бэррона». После гибели сына Калеб, не смирившись с утратой, похищает подростка, которого считает виновным в трагедии. Ситуацию осложняет то, что заложник — сын влиятельного политика, а сам Калеб объявлен в розыск.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».