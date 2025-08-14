Укради мою мечту

Полина всегда была скептиком. Когда друзья приглашают ее к бабушке-экстрасенсу, она устраивает там… свой сеанс разоблачения! Девушка получает магическое пророчество, из-за которого у нее наступает череда неудач во всех сферах. Чтобы вернуть прежнюю жизнь, а заодно обрести новую любовь, героине придется рискнуть всем, что у нее осталось, и победить высшие силы.
- Режиссёр
- Айк Кбеян
- Актёры
- Софья Каштанова, Константин Крюков, Виктор Прусиков, Алина Баркалова, Джульетта Степанян
- Премьера
-
2025-08-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия