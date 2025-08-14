Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 084
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 302
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 650
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 040
Укради мою мечту
Кино

Укради мою мечту

Полина всегда была скептиком. Когда друзья приглашают ее к бабушке-экстрасенсу, она устраивает там… свой сеанс разоблачения! Девушка получает магическое пророчество, из-за которого у нее наступает череда неудач во всех сферах. Чтобы вернуть прежнюю жизнь, а заодно обрести новую любовь, героине придется рискнуть всем, что у нее осталось, и победить высшие силы.

Режиссёр
Айк Кбеян
Актёры
Софья Каштанова, Константин Крюков, Виктор Прусиков, Алина Баркалова, Джульетта Степанян
Премьера
2025-08-14 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

