Бухта Бэррона

Раздавленный горем отец, потерявший сына, похищает ребенка, которого винит в его гибели. Этим он запускает ожесточенную погоню, где влиятельный политик, отец похищенного мальчика, готов на все ради его спасения.
- Режиссёр
- Эван Ари Келман
- Актёры
- Трамелл Тиллман, Бриттани Сноу, Гарретт Хедлунд, Стивен Лэнг, Хэмиш Линклейтер, Марк Менчака, Кристиан Конвери, Рауль Кастильо, Кристина Клебе, Дэнни Мастроджорджо, Гай Локард, Элия Монте-Браун
- Продолж.
- 116 мин.
- Премьера
-
2025-08-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма, Криминал