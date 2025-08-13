Рязанская мэрия изъяла еще один участок на входе в Лесопарк

В документе написано, что для муниципальных нужд изъяли участок площадью 977 кв. м на улице Окское шоссе. Ранее стало известно, что два участка на Окском шоссе по соседству перейдут в собственность мэрии для реконструкции автодорог. Позднее РЗН. Инфо стало известно, что около Лесопарка в Рязани снесут торговые павильоны для реконструкции дороги.

Фото — скриншот кадастровой карты.