Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
21°
Срд, 13
22°
Чтв, 14
21°
ЦБ USD 79.67 -0.11 12/08
ЦБ EUR 92.95 0.07 12/08
Нал. USD 80.30 / 79.70 12/08 16:00
Нал. EUR 93.92 / 94.30 12/08 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
706
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 147
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 539
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 821
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Минобрнауки рассказали, что 30% студентов в Рязани учатся на инженеров
Всего в рязанских университетах до начала приемной кампании на учебный год 2025-2026 обучалось 29 тысяч 753 студента. Из них восемь тысяч 792 учились на инженеров, на направлении «науки об обществе» было шесть тысяч 600 студентов, или 22,2% от всего контингента. На третьей строчке оказались медики — их в Рязани практически шесть тысяч студентов или 20% от общего количества. На последнем месте направления подготовки, связанные с искусством и культурой, — там обучается 1% рязанцев или 304 человека. На платной основе учится 15 тысяч 242 человека. Это 51% студентов в регионе.

В Министерстве образования и науки России рассказали, что 29,5% студентов вузов Рязани учатся на направлении инженерное дело, технологии и технические науки. Соответствующую информацию предоставили РЗН. инфо.

Всего в рязанских университетах до начала приемной кампании на учебный год 2025-2026 обучалось 29 тысяч 753 студента. Из них восемь тысяч 792 учились на инженеров, на направлении «науки об обществе» было шесть тысяч 600 студентов, или 22,2% от всего контингента.

На третьей строчке оказались медики — их в Рязани практически шесть тысяч студентов или 20% от общего количества. На последнем месте направления подготовки, связанные с искусством и культурой, — там обучается 1% рязанцев или 304 человека.

На платной основе учится 15 тысяч 242 человека. Это 51% студентов в регионе.

Первое место по числу поступивших в 2024 году занял РГУ имени Есенина, второе — радиотехнический, третье — медуниверситет.

Напомним, в июле в приемной кампании 2025 года лидировал Рязанский медицинский университет с более чем 15,6 тысяч заявлений.

Также РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские технические университеты повысили цены за обучение на технических и инженерных специальностях с 2024 года. В подборку вошли агроуниверситет, РГРТУ и рязанский политех. Подробнее — в публикации.