В Минобрнауки рассказали, что 30% студентов в Рязани учатся на инженеров

Всего в рязанских университетах до начала приемной кампании на учебный год 2025-2026 обучалось 29 тысяч 753 студента. Из них восемь тысяч 792 учились на инженеров, на направлении «науки об обществе» было шесть тысяч 600 студентов, или 22,2% от всего контингента. На третьей строчке оказались медики — их в Рязани практически шесть тысяч студентов или 20% от общего количества. На последнем месте направления подготовки, связанные с искусством и культурой, — там обучается 1% рязанцев или 304 человека. На платной основе учится 15 тысяч 242 человека. Это 51% студентов в регионе.

В Министерстве образования и науки России рассказали, что 29,5% студентов вузов Рязани учатся на направлении инженерное дело, технологии и технические науки. Соответствующую информацию предоставили РЗН. инфо.

Первое место по числу поступивших в 2024 году занял РГУ имени Есенина, второе — радиотехнический, третье — медуниверситет.

Напомним, в июле в приемной кампании 2025 года лидировал Рязанский медицинский университет с более чем 15,6 тысяч заявлений.

Также РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские технические университеты повысили цены за обучение на технических и инженерных специальностях с 2024 года. В подборку вошли агроуниверситет, РГРТУ и рязанский политех. Подробнее — в публикации.