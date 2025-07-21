Названы самые популярные специальности и вузы, куда поступают студенты в Рязани

По данным минобра, в приемной кампании 2025 года лидирует Рязанский медицинский университет с более чем 15,6 тысячами заявлений; конкурс на специальность «лечебное дело» составляет 71 человек на место. Губернатор Павел Малков отметил, что в РязГМУ хотят учиться абитуриенты со всей страны. Самые востребованные специальности — лечебное дело и стоматология. При этом в РГУ наиболее популярны направления русский язык и литература, физическая культура; в Политехе — информатика и вычислительная техника; в РГРТУ — строительство и наземные транспортно-технологические средства.

Названы самые популярные специальности и вузы, куда поступают абитуриенты в Рязани. Информацию предоставили представители регионального минобразования на заседании правительства Рязанской области 21 июля.

По данным минобра, в приемной кампании 2025 года лидирует Рязанский медицинский университет с более чем 15,6 тысячами заявлений; конкурс на специальность «лечебное дело» составляет 71 человек на место. Губернатор Павел Малков отметил, что в РязГМУ хотят учиться абитуриенты со всей страны. Самые востребованные специальности — лечебное дело и стоматология.

При этом в РГУ наиболее популярны направления русский язык и литература, физическая культура; в Политехе — информатика и вычислительная техника; в РГРТУ — строительство и наземные транспортно-технологические средства.

Среди ссузов наиболее востребованы специальности в машиностроении, ИТ, строительстве и транспорте по проекту «Профессионалитет». Всего подано более семи тысяч заявлений. Прием на целевые места ведется через платформу «Работа в России»: выделено 1064 места в вузах, подано 1029 заявлений; в колледжах — 1000 мест, заявки от работодателей — 1064, от абитуриентов — 599. Губернатор поручил провести глубокий анализ ситуации с конкурсом: есть востребованные направления и те, где интерес ниже.

Ранее стало известно, что рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях. С ними можно ознакомиться в публикации РЗН. Инфо.