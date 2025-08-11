Скончался на 80-ом году жизни известный музыкальный журналист Дмитрий Ухов

Дмитрий Ухов, российский музыкальный журналист и продюсер, скончался на 80‑м году жизни, сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на соцсети Антона Батагова. Батагов написал: «Умер Дима Ухов. Никаких слов. Горе». Последние 3,5 года Ухов страдал от серьёзных проблем со здоровьем, был обездвижен и плохо видел; в последние недели несколько раз госпитализировался и отказывался от операции, его поддерживала супруга Ирина. Родился 15 июля 1946 года в Москве, в 1980 году окончил аспирантуру филфака МГУ и оставил значительный след в музыкальной журналистике.

Российский музыкальный журналист и продюсер Дмитрий Ухов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщили в «Аргументах и фактах» со ссылкой на соцсети композитора и пианиста Антона Батагова.

«Умер Дима Ухов. Никаких слов сейчас нет. Горе», — написал он.

Джазовый обозреватель Михаил Митропольский добавил в своём Telegram-канале, что последние три с половиной года Ухов страдал от серьезных проблем со здоровьем, был обездвижен и плохо видел. По его словам, за последние недели журналист несколько раз попал в больницу, но отказывался от операции, на которую настаивали врачи. В это непростое время ему оказывала поддержку супруга Ирина.

Несмотря на физические ограничения, Дмитрий Ухов продолжал активно интересоваться музыкальными событиями. Он родился 15 июля 1946 года в Москве и в 1980 году окончил аспирантуру филологического факультета МГУ. Ухов оставил значительный след в музыкальной журналистике, написав множество статей о музыке и её развитии.