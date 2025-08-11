После смерти рабочего рязанской компании вынесли представление

После трагедии в Скопине, где двое рабочих сорвались с высоты на строительной люльке, руководителю ООО «Ремонтник» внесено представление. По данным прокуратуры, основанием для этого явилось невыполнение правил техники безопасности при выполнении высотных работ. Напомним, в результате падения один из мужчин погиб на месте, второй попал в реанимацию. Возбуждено уголовное дело.

