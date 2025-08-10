Над Рязанской областью уничтожили еще один беспилотник

Всего в период с 15.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Над Рязанской областью уничтожили еще один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего в период с 15.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Сообщается, что 11 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, три беспилотника — над территорией Краснодарского края, и по одному в Рязанской области и Белгородской областях.

Напомним, утром стало известно, что 10 августа в регионе были уничтожены четыре БПЛА. Губернатор Павел Малков сообщил, что пострадавших и разрушений нет.