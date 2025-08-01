Путин: у России нет ни одной напрасной потери в зоне СВО

«Мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину, потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной», — сказал глава российского государства. Ранее Путин заявил о готовности Москвы подождать, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров.

Президент Владимир Путин заявил, у России нет ни одной напрасной потери среди бойцов в зоне СВО. Его слова 1 августа передало РИА Новости.

«Мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину, потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной», — сказал глава российского государства.

Ранее Путин заявил о готовности Москвы подождать, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров.