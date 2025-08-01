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Путин рассказ о позиции России по переговорам с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы подождать, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров. Об этом пишет ТАСС. «Ну, в принципе, можно и подождать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время и нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», — отметил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном возможную встречу с Путиным, которая может состояться в августе. Однако Зеленский подчеркнул, что для проведения переговоров необходимо присутствие представителей европейских стран.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы подождать, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров. Об этом пишет ТАСС.

«Ну, в принципе, можно и подождать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время и нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном возможную встречу с Путиным, которая может состояться в августе. Однако Зеленский подчеркнул, что для проведения переговоров необходимо присутствие представителей европейских стран.

Фото: kremlin.ru