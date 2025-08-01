Под Рязанью опрокинулась «Нива», пострадали подросток и ребенок

ДТП произошло вечером 31 июля на 5-м километре автодороги «Шереметьево-Дядьково-Наумово-Вышгород-Гавердово» в Рязанском районе. 46-летняя рязанка за рулем автомобиля LADA Niva не справилась с управлением и съехала в кювет. При съезде в кювет машина опрокинулась. Пострадали водитель и ее пассажиры в возрасте 17-ти и 5-ти лет. Им оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Под Рязанью опрокинулась «Нива», пострадали подросток и ребенок. Об этом сообщает региональное УМВД.

ДТП произошло вечером 31 июля на 5-м километре автодороги «Шереметьево-Дядьково-Наумово-Вышгород-Гавердово» в Рязанском районе. 46-летняя рязанка за рулем автомобиля LADA Niva не справилась с управлением и съехала в кювет. При съезде в кювет машина опрокинулась.

Пострадали водитель и ее пассажиры в возрасте 17-ти и 5-ти лет. Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.