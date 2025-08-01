Ночью над регионами РФ сбили 60 украинских БПЛА

31 беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области, 12 — над Ростовской областью, пять — над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря, три — над Воронежской областью, по два — над территориями Липецкой и Тульской областей, а также еще один над акваторией Азовского моря.