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На Первомайском проспекте начали демонтировать старую теплотрассу
На участке Первомайского проспекта от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Сенной подрядчик приступил к демонтажу старой теплотрассы, организован вывоз труб. После этого подрядная организация начнет демонтаж нижних железобетонных лотков. На следующем участке — площадь Ленина и улица Соборная — завершается зачистка грунта на крышках лотков. Подрядчик приступил к снятию плит перекрытия на теплотрассе. Напомним, глава администрации Рязани Виталий Артемов поручил наращивать темпы проведения ремонта и увеличить количество бригад. Капитальный ремонт теплотрассы ведется по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Работы идут в круглосуточном режиме.

На Первомайском проспекте начали демонтировать старую теплотрассу. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба горадминистрации.

На участке Первомайского проспекта от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Сенной подрядчик приступил к демонтажу старой теплотрассы, организован вывоз труб. После этого подрядная организация начнет демонтаж нижних железобетонных лотков.

На следующем участке — площадь Ленина и улица Соборная — завершается зачистка грунта на крышках лотков. Подрядчик приступил к снятию плит перекрытия на теплотрассе.

Напомним, глава администрации Рязани Виталий Артемов поручил наращивать темпы проведения ремонта и увеличить количество бригад. Капитальный ремонт теплотрассы ведется по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Работы идут в круглосуточном режиме.