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В Рязанской области ожидается нашествие комаров и мошкары
По данным Shot, нашествие насекомых ожидается к выходным из-за возвращения жары. Рост числа комаров и мошек прогнозируют в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях. «С 19 июля на пару недель ожидается пик летней атаки комарино-мошечного войска», — отметили в посте.

В Рязанской области ожидается нашествие комаров и мошкары. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, нашествие насекомых ожидается к выходным из-за возвращения жары. Рост числа комаров и мошек прогнозируют в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях.

«С 19 июля на пару недель ожидается пик летней атаки комарино-мошечного войска», — отметили в посте.