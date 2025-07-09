В Рязанской области ожидается нашествие комаров и мошкары

По данным Shot, нашествие насекомых ожидается к выходным из-за возвращения жары. Рост числа комаров и мошек прогнозируют в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях. «С 19 июля на пару недель ожидается пик летней атаки комарино-мошечного войска», — отметили в посте.