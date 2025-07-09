В июне в Рязани родились восемь пар двойняшек

Всего в июне в медучреждении родились 404 малыша: 220 мальчиков и 184 девочки. Самый маленький ребенок весил 800 граммов, самый крупный — 5540 граммов. За полгода в перинатальном центре родились 2297 малыша.

В июне в Рязани родились восемь пар двойняшек. Об этом сообщила пресс-служба областного перинатального центра 9 июля в соцсетях.

Всего в июне в медучреждении родились 404 малыша: 220 мальчиков и 184 девочки.

Самый маленький ребенок весил 800 граммов, самый крупный — 5540 граммов.

За полгода в перинатальном центре родились 2297 малыша.