Участник массового конфликта у рязанского ТЦ извинился перед жителями

Сотрудники полиции задержали шестерых участников конфликта у торгового центра на Первомайском проспекте Рязани, один из них попросил прощения перед жителями. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону. 7 июля в 23:00 в дежурную часть поступила информация, что около ТЦ на Первомайском проспекте произошел конфликт между несколькими мужчинами и женщинами. На место прибыли полицейские, но к этому моменту участники инцидента «разбежались в разные стороны». При проведении проверки выяснилось, что часть нарушителей общественного порядка уехала за пределы Рязани на автомобиле, а другая — на электричке в сторону Москвы.

Сотрудники полиции задержали шестерых участников конфликта у торгового центра на Первомайском проспекте в Рязани, один из них попросил прощения на камеру. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

7 июля в 23:00 в дежурную часть поступила информация, что около ТЦ на Первомайском проспекте произошел конфликт между несколькими мужчинами и женщинами. На место прибыли полицейские, но к этому моменту участники инцидента «разбежались в разные стороны».

При проведении проверки выяснилось, что часть нарушителей общественного порядка уехала за пределы Рязани на автомобиле, а другая — на электричке в сторону Москвы.

В итоге задержали шесть человек, которые являются родственниками: двух мужчин 36 и 20 лет, 26-летнюю женщину, а также трех несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет.

В отношении взрослых решается вопрос о привлечении к административной ответственности за хулиганство. Также доставленные поставлены на дактилоскопический, фото и геномный учет.

Подростков поместят в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей из-за отсутствия их законных представителей.

Ранее публиковали видео с места происшествия. Полиция проводила проверку.