Полиция прокомментировала массовый конфликт в центре Рязани

По данным ведомства, медучреждения не сообщали о поступлении к ним пострадавших, заявлений о произошедшем ни от участников инцидента, ни от свидетелей не поступало. «В настоящее время полицейскими устанавливаются участники произошедшего, проводится проверка», — говорится в сообщении. Ранее в соцсетях жители разместили видеозапись с разборками цыган на Малом шоссе.

Полиция прокомментировала массовый конфликт в центре Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, медучреждения не сообщали о поступлении к ним пострадавших, заявлений о произошедшем ни от участников инцидента, ни от свидетелей не поступало.

«В настоящее время полицейскими устанавливаются участники произошедшего, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях жители разместили видеозапись с разборками цыган на Малом шоссе.