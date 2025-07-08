Полиция прокомментировала массовый конфликт в центре Рязани
По данным ведомства, медучреждения не сообщали о поступлении к ним пострадавших, заявлений о произошедшем ни от участников инцидента, ни от свидетелей не поступало. «В настоящее время полицейскими устанавливаются участники произошедшего, проводится проверка», — говорится в сообщении. Ранее в соцсетях жители разместили видеозапись с разборками цыган на Малом шоссе.
Полиция прокомментировала массовый конфликт в центре Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, медучреждения не сообщали о поступлении к ним пострадавших, заявлений о произошедшем ни от участников инцидента, ни от свидетелей не поступало.
«В настоящее время полицейскими устанавливаются участники произошедшего, проводится проверка», — говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях жители разместили видеозапись с разборками цыган на Малом шоссе.