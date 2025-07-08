Очевидцы запечатлели разборки цыган в центре Рязани

Инцидент произошел на Малом шоссе в районе дома № 3. «Цыгане творят беспредел: побили бутылки из мусорки, ходили с „розочками“. Устроили погром, чуть не попереубивали друг друга», — написал автор поста.