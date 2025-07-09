Рязанская полиция «накрыла» массажный салон с проститутками

В результате проверки по подозрению в причастности к нелегальному бизнесу задержали 24-летнюю управляющую заведением. Также в салоне были «мастера массажа» — четыре девушки в возрасте от 23 до 27 лет, являющиеся жительницами Рязанской и Московской областей, а также среднеазиатской республики. По предварительной информации, управляющая с возможными сообщниками арендовали помещение якобы для работы массажного салона, который оборудовали двуспальными кроватями, душевой и соответствующими аксессуарами. Часть работниц трудились вахтовым методом и проживали в самом заведении.

Рязанская полиция выявила массажный салон с проститутками. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранителям поступила информация об оказании интимных услуг в арендованном офисном здании.

В результате проверки по подозрению в причастности к нелегальному бизнесу задержали 24-летнюю управляющую заведением. Также в салоне были «мастера массажа» — четыре девушки в возрасте от 23 до 27 лет, являющиеся жительницами Рязанской и Московской областей, а также среднеазиатской республики.

По предварительной информации, управляющая с возможными сообщниками арендовали помещение якобы для работы массажного салона, который оборудовали двуспальными кроватями, душевой и соответствующими аксессуарами. Часть работниц трудились вахтовым методом и проживали в самом заведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 «Организация занятия проституцией».