Рязанцы сообщили об участившихся случаях гибели голубей

На кадрах видно, что возле остановки общественного транспорта лежит несколько мертвых птиц. «Я приехала в отпуск неделю назад и каждое утро, когда иду на остановку, вижу несколько мертвых голубей. Мне кажется раньше такого я не видела», — отметил автор поста. В комментариях рязанцы предположили, что смерть птиц может быть связана с выбросами сероводорода.

Рязанцы сообщили об участившихся случаях гибели голубей. Пост появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

На кадрах видно, что возле остановки общественного транспорта лежит несколько мертвых птиц.

«Я приехала в отпуск неделю назад и каждое утро, когда иду на остановку, вижу несколько мертвых голубей. Мне кажется раньше такого я не видела», — отметил автор поста.

В комментариях рязанцы предположили, что смерть птиц может быть связана с выбросами сероводорода.