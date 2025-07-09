Рязанцы смогут увидеть «Оленью Луну»

«Оленья» луна взойдет на небо 10 июля. Отмечается, что это июльское полнолуние получило название от народов Северной Америки. Согласно исследованиям, индейцы считали, что именно в это полнолуние у самцов оленей начинают отрастать новые рога. Луна может «окраситься» в разные оттенки — от мягкого розового до насыщенного красного или оранжевого.

Рязанцы смогут увидеть «Оленью Луну». Об этом сообщает RT.

«Оленья» луна взойдет на небо 10 июля. Отмечается, что это июльское полнолуние получило название от народов Северной Америки. Согласно исследованиям, индейцы считали, что именно в это полнолуние у самцов оленей начинают отрастать новые рога.

Луна может «окраситься» в разные оттенки — от мягкого розового до насыщенного красного или оранжевого.