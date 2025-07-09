Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
32°
Чтв, 10
31°
Птн, 11
31°
ЦБ USD 78.17 -0.55 09/07
ЦБ EUR 91.97 -0.44 09/07
Нал. USD 79.55 / 80.00 09/07 12:25
Нал. EUR 92.10 / 92.50 09/07 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 568
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
8 831
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 016
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
32 113
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы смогут увидеть «Оленью Луну»
«Оленья» луна взойдет на небо 10 июля. Отмечается, что это июльское полнолуние получило название от народов Северной Америки. Согласно исследованиям, индейцы считали, что именно в это полнолуние у самцов оленей начинают отрастать новые рога. Луна может «окраситься» в разные оттенки — от мягкого розового до насыщенного красного или оранжевого.

Рязанцы смогут увидеть «Оленью Луну». Об этом сообщает RT.

«Оленья» луна взойдет на небо 10 июля. Отмечается, что это июльское полнолуние получило название от народов Северной Америки. Согласно исследованиям, индейцы считали, что именно в это полнолуние у самцов оленей начинают отрастать новые рога.

Луна может «окраситься» в разные оттенки — от мягкого розового до насыщенного красного или оранжевого.