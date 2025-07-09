Россиянам объяснили причины роста цен на такси

В российских городах продолжается рост тарифов на такси, что связано с несколькими факторами, включая удорожание автомобилей и их обслуживания, ужесточение миграционной политики и необходимость привлекать новых водителей высокой зарплатой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис «Яндекс Такси», который провел анализ средней стоимости минуты поездки в регионах с июля 2024 года по июнь 2025 года. Наибольшее подорожание наблюдается в Ленинградской области, где тариф увеличился на 18%, составив 30,4 рубля за минуту. В Московской области цена возросла на 16% до 36,3 рубля, аналогичный рост наблюдается и в Воронежской области, где стоимость минуты теперь составляет 24,6 рубля. Также заметное удорожание произошло в Самарской области (+15%) и Пермском крае (+14%). В других регионах России тарифы также увеличились: на 13% в Свердловской, Волгоградской, Красноярской и Нижегородской областях; на 12% в Башкирии; и на 10% в Татарстане и Омской области. Самое медленное увеличение тарифа зафиксировано в Челябинской области — всего на 8%. Несмотря на рост цен, аналитики отмечают, что темпы повышения тарифов стали ниже по сравнению с предыдущим годом. Это связано с нормализацией ситуации на рынке такси, увеличением числа автомобилей и реже применяемыми повышающими коэффициентами.

В российских городах продолжается рост тарифов на такси, что связано с несколькими факторами, включая удорожание автомобилей и их обслуживания, ужесточение миграционной политики и необходимость привлекать новых водителей высокой зарплатой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис «Яндекс Такси», который провел анализ средней стоимости минуты поездки в регионах с июля 2024 года по июнь 2025 года.

Наибольшее подорожание наблюдается в Ленинградской области, где тариф увеличился на 18%, составив 30,4 рубля за минуту. В Московской области цена возросла на 16% до 36,3 рубля, аналогичный рост наблюдается и в Воронежской области, где стоимость минуты теперь составляет 24,6 рубля. Также заметное удорожание произошло в Самарской области (+15%) и Пермском крае (+14%).

В других регионах России тарифы также увеличились: на 13% в Свердловской, Волгоградской, Красноярской и Нижегородской областях; на 12% в Башкирии; и на 10% в Татарстане и Омской области. Самое медленное увеличение тарифа зафиксировано в Челябинской области — всего на 8%.

Несмотря на рост цен, аналитики отмечают, что темпы повышения тарифов стали ниже по сравнению с предыдущим годом. Это связано с нормализацией ситуации на рынке такси, увеличением числа автомобилей и реже применяемыми повышающими коэффициентами.